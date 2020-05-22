В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Женщина 58 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Женщина 58 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области , у нее было заболевание крови, это 14 летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 150 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Четырнадцать человек скончались, в том числе женщина 58 лет, страдавшая заболеванием крови", - говорится в сообщении.

В Самарской области также выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 43 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 31 заразился от ранее заболевших.

Всего в Самарской области подтверждено 1814 случаев заболевания коронавирусом, 539 человек выздоровели.