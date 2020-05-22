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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:14
https://ria.ru/20200522/1571824997.html
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

11:14 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Женщина 58 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области, у нее было заболевание крови, это 14 летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 150 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Четырнадцать человек скончались, в том числе женщина 58 лет, страдавшая заболеванием крови", - говорится в сообщении.
В Самарской области также выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 43 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 31 заразился от ранее заболевших.
Всего в Самарской области подтверждено 1814 случаев заболевания коронавирусом, 539 человек выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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