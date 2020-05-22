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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:13
https://ria.ru/20200522/1571824901.html
Чубайс рассказал, что его больше всего удивило в ситуации с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/07/1563430740_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_ba605ed734d133b12628c7519e16da77.jpg
РИА Новости

Чубайс рассказал, что его больше всего удивило в ситуации с COVID-19

11:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Готовность инфраструктуры и психологическая готовность россиян к сложностям, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, стали главным удивлением, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на форуме Startup Village.
"У меня личное мое главное удивление - это как раз удивление тому, насколько в целом мы оказались готовы с точки зрения инфраструктуры, психологической даже готовности, чтобы все сюда перейти. … Ученики учатся в школах, врачи работают, и в общем оказалась в целом общая степень готовности - очень серьезная и очень значимая. Это, пожалуй, для меня главное удивление в кризисе", - сказал он.
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Чубайс отметил, что делит все отрасли на три группы: преобразующие материалы (например, машиностроение), преобразующие энергию (например, электростанции), и преобразующие информацию (например, образование). Отрасли последней группы, по его мнению, изменятся по итогу пандемии сильнее всего.
"Если от оценки перейти к прогнозу, где можно ждать наиболее масштабных изменений в этой связи. … Изменятся (отрасли - ред.) конечно же, все, но те, предметом которых является преобразование информации, изменятся наиболее глубоко, наиболее радикально и тотально, например, образование. Это все мы уже прекрасно понимаем", - добавил он.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заболевания, свыше 323 тысяч человек скончались. В России в связи с этим действовал режим нерабочих дней, сейчас ряд регионов сохраняет самоизоляцию и другие ограничения. Школы перешли на удаленный режим обучения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАнатолий Чубайс
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