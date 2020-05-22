В Ростовской области умер пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом скончался в Ростовской области за минувшие сутки, число жертв инфекции выросло до 34, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 138 и достигло 3064 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 72,9. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,36.
"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – это 69-летний житель Таганрога, в анамнезе у которого были хронические сердечно-сосудистые заболевания. Врачи зафиксировали позднее обращение за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Таким образом, всего жертвами коронавирусной инфекции в Ростовской области стали 34 человека.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 22 человека. За весь период эпидемии в области выздоровели 1111 человек.
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