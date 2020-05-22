В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 20,3 тысячи

ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции Польше превысило 20,3 тысячи, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом. Сутки назад выявили 421 случай.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 20 379. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 8 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 973.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2 261 человек, 77 768 находятся на карантине, 8 731 выздоровел.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.