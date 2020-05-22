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2020-05-22T11:07
https://ria.ru/20200522/1571824388.html
В Финляндии прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

В Финляндии прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

11:07 22.05.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия
© Flickr / Jonathan
Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Финляндия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит своё решение, говорится в заявлении МИД страны, поступившем в РИА Новости.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
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"Мы сожалеем, что США решили выйти из Договора по открытому небу. Мы надеемся, что США пересмотрят решение в течение шести месяцев после уведомления. Договор является важной частью архитектуры европейской безопасности. Мы видим, что информация, полученная в результате полетов, повышает прозрачность и безопасность в Финляндии и Европе. "Открытое небо" активно используется. Несмотря на некоторые проблемы, он хорошо функционирует", - говорится в заявлении.
Также МИД выразил сожаление, что "Российская Федерация по-прежнему накладывает определенные ограничения на осуществление Договора по открытому небу", и призвал их полностью устранить. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Олег Морозов
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В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуДональд ТрампАлександр ГрушкоМоскваФинляндияСШАВ мире
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