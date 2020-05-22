Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T11:06
https://ria.ru/20200522/1571824268.html
В Приморье школьник создал сайт для обмена учебниками
https://cdn24.img.ria.ru/images/155741/90/1557419078_0:82:3350:1966_1036x0_80_0_0_982b803c091dae730f6e810934091a89.jpg
РИА Новости

В Приморье школьник создал сайт для обмена учебниками

11:06 22.05.2020
145
© РИА Новости / Маша РоссУчебники на столе в школе
Учебники на столе в школе
© РИА Новости / Маша Росс
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Школьник в Приморье создал сайт для обмена учебниками, развивающий разумное потребление, сообщает Дальневосточный федеральный университет.
Проект решает две актуальные проблемы школьников: где достать учебники на новый учебный год и как поступить со старыми, чтобы они не пылились на полках.
"Сайт разумного потребления для обмена и продажи учебников разработал десятиклассник Гуманитарно-экономического колледжа (ГЭК) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Павел Бадерик. У сайта понятная и удобная платформа", - говорится в сообщении. Школьнику, чтобы разместить на сайте своё объявление и просмотреть контакты, необходимо пройти простую регистрацию. После этого станет доступен обмен, продажа или покупка учебной литературы, которая разделена тэгами по предметам и по классам, отмечают в университете.
Учебники
8 апреля, 16:39
ГК "Просвещение" и "Российский учебник" объявили об объединении
По словам автора проекта, которые приводятся в сообщении, "новый сервис позволит школьникам обмениваться учебниками, вместо того чтобы их выбрасывать". "Тема разумного потребления у всех на слуху, поэтому интерес к проекту уже появился, сайт начал наполняться десятками объявлений о продаже учебников по 100 рублей", ― рассказал Павел.
По информации ГЭК ДВФУ, ученическое самоуправление "активно развивает линию разумного потребления и экологического подхода к деятельности и жизни".
"Коллаборация экозащитников колледжа и софт-разработчика Павла Бадерика ― это действительно ценный опыт и яркий пример продвижения продукта от идеи до реализации. Ребята раскрыли секреты успешного выполнения и завершения проекта: ценность идеи, команда и мотивация", ― цитируют в сообщении слова директора ГЭК Марии Юденко. Она добавила, что школьники, вдохновляя друг друга, показали, что могут создавать "реальные и ценные продукты".
Урок в школе
17 мая, 18:36
Журналист высмеял учебник, в котором сказано об украинских корнях Европы
800011
Обсудить 0
Дальневосточный федеральный университетПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
Вид на Шанхай
Власти Китая обещают сделать все для поддержки малого и среднего бизнеса
Выпускники МГУ
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах хотят провести 4 июля
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс рассказал, что его больше всего удивило в ситуации с COVID-19
Хельсинки, Финляндия
В Финляндии прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Ночной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
Медики нашли "европейский" COVID-19 у заразившихся в ночных клубах Сеула
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев ожидает решения трибунала по инциденту в Керчи к 2023 году
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов призвал не рассчитывать на возобновление межрегионального туризма
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
Сотрудники колл-центра
Минпросвещения запустило горячую линию по организации детского отдыха
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Попова: популяционное исследование на антитела к COVID-19 планируется
Медицинские работники
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Лента новостейМолния