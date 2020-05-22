В Приморье школьник создал сайт для обмена учебниками

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Школьник в Приморье создал сайт для обмена учебниками, развивающий разумное потребление, сообщает Дальневосточный федеральный университет.

Проект решает две актуальные проблемы школьников: где достать учебники на новый учебный год и как поступить со старыми, чтобы они не пылились на полках.

"Сайт разумного потребления для обмена и продажи учебников разработал десятиклассник Гуманитарно-экономического колледжа (ГЭК) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Павел Бадерик. У сайта понятная и удобная платформа", - говорится в сообщении. Школьнику, чтобы разместить на сайте своё объявление и просмотреть контакты, необходимо пройти простую регистрацию. После этого станет доступен обмен, продажа или покупка учебной литературы, которая разделена тэгами по предметам и по классам, отмечают в университете.

По словам автора проекта, которые приводятся в сообщении, "новый сервис позволит школьникам обмениваться учебниками, вместо того чтобы их выбрасывать". "Тема разумного потребления у всех на слуху, поэтому интерес к проекту уже появился, сайт начал наполняться десятками объявлений о продаже учебников по 100 рублей", ― рассказал Павел.

По информации ГЭК ДВФУ, ученическое самоуправление "активно развивает линию разумного потребления и экологического подхода к деятельности и жизни".