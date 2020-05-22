Алексей Заботкин займет пост зампреда Центробанка

"Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Заботкин с 2018 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ. Тремасов же возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании "Локо-Инвест". С 2014 по 2017 год он был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ.