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Алексей Заботкин займет пост зампреда Центробанка
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РИА Новости

Алексей Заботкин займет пост зампреда Центробанка

11:05 22.05.2020
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© АГН "Москва" / Александр Авилов Алексей Заботкин
 Алексей Заботкин
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Алексей Заботкин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Алексей Заботкин с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент, а новым директором департамента станет Кирилл Тремасов, сообщает пресс-служба регулятора.
"Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Заботкин с 2018 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ. Тремасов же возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании "Локо-Инвест". С 2014 по 2017 год он был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ.
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Алексей ЗаботкинКирилл ТремасовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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