Аксенов призвал не рассчитывать на возобновление межрегионального туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на данный момент не стоит рассчитывать на возобновление межрегионального туризма.
"Объективно, я говорил еще и коллегами с Москвы, пока что на межрегиональный туризм рассчитывать не стоит… Я мало верю, что у нас к 1 июлю количества заражений, к примеру, в Москве и Московской области - это основные регионы из которых и через которые летят туристы, - будет меньше трех тысяч в сутки", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В то же время, глава республики подчеркнул, что если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, то решение о возобновлении межрегионального туризма и полноценного авиасообщения между регионами будет приниматься на федеральном уровне.
Аксенов также отметил, что на следующей неделе состоится селекторное совещание с представителями крымского турбизнеса на предмет возможностей работы отрасли.
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