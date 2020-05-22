Аксенов призвал не рассчитывать на возобновление межрегионального туризма

"Объективно, я говорил еще и коллегами с Москвы, пока что на межрегиональный туризм рассчитывать не стоит… Я мало верю, что у нас к 1 июлю количества заражений, к примеру, в Москве и Московской области - это основные регионы из которых и через которые летят туристы, - будет меньше трех тысяч в сутки", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.