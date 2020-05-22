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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:03
https://ria.ru/20200522/1571823946.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1807
https://cdn21.img.ria.ru/images/110434/56/1104345647_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_05f9329b97eefe592a7654617507d097.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1807

11:03 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин, Эстония
Таллин, Эстония
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 1807, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1807 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 74 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 37 пациентов, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Скорость распространения нового коронавируса
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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