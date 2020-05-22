В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1807

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1807 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 74 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 37 пациентов, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.