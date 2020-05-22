Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б"

"Космическая головная часть ракеты носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 10.41 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты", - отметили в военном ведомстве.