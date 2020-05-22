Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б"

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Плесецк в пятницу, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Космическая головная часть ракеты носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 10.41 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту будет проходить при помощи разгонного блока "Фрегат" в течение нескольких часов.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в штатном режиме в 10.31 мск с космодрома Плесецк.
Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.