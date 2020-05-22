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РИА Наука
2020-05-22T11:01
https://ria.ru/20200522/1571823854.html
Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388004_0:925:2048:2077_1036x0_80_0_0_ad90c62e30b7670af53e47f019fd2a6c.jpg
РИА Новости

Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б"

11:01 22.05.2020
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Плесецк в пятницу, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Космическая головная часть ракеты носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 10.41 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту будет проходить при помощи разгонного блока "Фрегат" в течение нескольких часов.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в штатном режиме в 10.31 мск с космодрома Плесецк.
Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.
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