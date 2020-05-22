В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 30 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 614 и достигло 30 426. Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.
По меньшей мере 23 пациента с коронавирусом в Сингапуре скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.