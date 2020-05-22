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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:59
https://ria.ru/20200522/1571823686.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

10:59 22.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 30 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 614 и достигло 30 426. Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.
По меньшей мере 23 пациента с коронавирусом в Сингапуре скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
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