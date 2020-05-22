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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:36
https://ria.ru/20200522/1571823473.html
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах хотят провести 4 июля
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РИА Новости

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах хотят провести 4 июля

10:57 22.05.2020 (обновлено: 12:36 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Всероссийский выпускной для вузов состоится в режиме онлайн ориентировочно 4 июля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в программе "Диалог" на канале "Россия 24".
Новый формат "позволяет стирать границы", отметил он.
"Сама идея того, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, что это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было", — подчеркнул министр.
Фальков добавил, что важно, чтобы выпускников поздравили "лучшие, самые успешные люди нашей страны".
Помимо общего онлайн-выпускного, из-за разницы во времени и особенностей эпидемиологической ситуации организуют и локальные площадки.
По последним данным, число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к пяти миллионам, умерших уже больше 300 тысяч. В России свыше 326 тысяч инфицированных, скончались 3249 пациентов. Во многих регионах сохраняется особый режим, гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вход в здание министерства образования и науки РФ
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
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