Киев ожидает решения трибунала по инциденту в Керчи к 2023 году

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украина в пятницу подаст в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе и ожидает решения трибунала до конца 2022 начала 2023 года, сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Замглавы МИД в пятницу подписал соответствующий меморандум в Киеве. Ранее Енин сказал украинским СМИ, что Украина 22 мая планирует подать в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали за нарушение госграницы три корабля ВМС Украины. Енин подчеркнул, что украинская сторона намерена требовать материальной и моральной компенсации. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал фарсом намерение Киева подать в суд на Россию и получить компенсацию за провокацию украинских кораблей в Керченском проливе.
"Меморандум – это наша правовая позиция, которую мы четко и детально описываем... Это также описание фактов для подтверждения нашей правовой позиции, показания свидетелей и экспертов", - сказал Енин на брифинге.
По его словам, этот документ является конфиденциальным, поэтому сейчас нельзя говорить о конкретной сумме убытков и компенсации, которую Киев требует от РФ.
"Мы можем говорить о структуре причинённого ущерба. Первый элемент – это вред ВМС Украины за ремонт суден и невозможность их использования на протяжении одного года. Второй – это материальный и моральный ущерб нашим морякам... Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 начала 2023 года", - сказал Енин.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
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