Киев ожидает решения трибунала по инциденту в Керчи к 2023 году

"Меморандум – это наша правовая позиция, которую мы четко и детально описываем... Это также описание фактов для подтверждения нашей правовой позиции, показания свидетелей и экспертов", - сказал Енин на брифинге.

По его словам, этот документ является конфиденциальным, поэтому сейчас нельзя говорить о конкретной сумме убытков и компенсации, которую Киев требует от РФ.

"Мы можем говорить о структуре причинённого ущерба. Первый элемент – это вред ВМС Украины за ремонт суден и невозможность их использования на протяжении одного года. Второй – это материальный и моральный ущерб нашим морякам... Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 начала 2023 года", - сказал Енин.