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2020-05-22T10:54
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Киев ожидает решения трибунала по инциденту в Керчи к 2023 году
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РИА Новости

Киев ожидает решения трибунала по инциденту в Керчи к 2023 году

10:54 22.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украина в пятницу подаст в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе и ожидает решения трибунала до конца 2022 начала 2023 года, сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Замглавы МИД в пятницу подписал соответствующий меморандум в Киеве. Ранее Енин сказал украинским СМИ, что Украина 22 мая планирует подать в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали за нарушение госграницы три корабля ВМС Украины. Енин подчеркнул, что украинская сторона намерена требовать материальной и моральной компенсации. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал фарсом намерение Киева подать в суд на Россию и получить компенсацию за провокацию украинских кораблей в Керченском проливе.
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"Меморандум – это наша правовая позиция, которую мы четко и детально описываем... Это также описание фактов для подтверждения нашей правовой позиции, показания свидетелей и экспертов", - сказал Енин на брифинге.
По его словам, этот документ является конфиденциальным, поэтому сейчас нельзя говорить о конкретной сумме убытков и компенсации, которую Киев требует от РФ.
"Мы можем говорить о структуре причинённого ущерба. Первый элемент – это вред ВМС Украины за ремонт суден и невозможность их использования на протяжении одного года. Второй – это материальный и моральный ущерб нашим морякам... Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 начала 2023 года", - сказал Енин.
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Экс-депутат Рады: трибунал по керченской провокации – провал для КиеваЮристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб объяснил, почему так происходит.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныИгорь ВоронченкоЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныПетр ПорошенкоМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
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