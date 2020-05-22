В Подмосковье за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ещё 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших возросло до 312, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 299 скончавшихся.
"Всего в Московской области зафиксировано 31807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 312 заболевших", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлено 824 новых случая заболевания COVID-19, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.