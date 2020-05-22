Клип Артура Пирожкова на трек "Зацепила" набрал 200 миллионов просмотров

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Клип российского шоумена Александра Реввы (Артур Пирожков) на песню "Зацепила", опубликованный в марте прошлого года, преодолел рубеж в 200 миллионов просмотров на YouTube.

Ролик снят в стиле фильма студии Disney "Золушка" (2015 год) с Ричардом Мэдденом и Лили Джеймс в главных ролях. Только теперь незнакомку с хрустальной туфелькой ищет Пирожков и заодно рассказывает, чем она его так "зацепила".

В мае 2019 года трек стал лауреатом музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации "Звезда танцпола", а также получил звание "Хит года" олнайн-премии "Самый ОК!" (победителя выбирали пользователи соцсети Одноклассники).