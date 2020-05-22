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Культура
2020-05-22T16:13
https://ria.ru/20200522/1571823159.html
Клип Артура Пирожкова на трек "Зацепила" набрал 200 миллионов просмотров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823544_177:0:913:414_1036x0_80_0_0_49ed5453ec9f4f816a13051d92c35747.jpg
РИА Новости

Клип Артура Пирожкова на трек "Зацепила" набрал 200 миллионов просмотров

16:13 22.05.2020
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Клип российского шоумена Александра Реввы (Артур Пирожков) на песню "Зацепила", опубликованный в марте прошлого года, преодолел рубеж в 200 миллионов просмотров на YouTube.
Ролик снят в стиле фильма студии Disney "Золушка" (2015 год) с Ричардом Мэдденом и Лили Джеймс в главных ролях. Только теперь незнакомку с хрустальной туфелькой ищет Пирожков и заодно рассказывает, чем она его так "зацепила".
В мае 2019 года трек стал лауреатом музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации "Звезда танцпола", а также получил звание "Хит года" олнайн-премии "Самый ОК!" (победителя выбирали пользователи соцсети Одноклассники).
Слова и музыку написал продюсер и хитмейкер Денис Ковальский, который сотрудничал с Димой Биланом, Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и другими исполнителями.
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