ВКС взяли на сопровождение "Союз-2", стартовавший с Плесецка

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Наземные средства Космических войск ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1б" со спутником Минобороны, стартовавшую с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 10.34 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в Минобороны.

Пуск "Союза-2.1б" был выполнен в 10.31 мск с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.