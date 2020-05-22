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ВКС взяли на сопровождение "Союз-2", стартовавший с Плесецка
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РИА Новости

ВКС взяли на сопровождение "Союз-2", стартовавший с Плесецка

10:51 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКосмодром "Плесецк" в Архангельской области
Космодром Плесецк в Архангельской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Космодром "Плесецк" в Архангельской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Наземные средства Космических войск ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2.1б" со спутником Минобороны, стартовавшую с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 10.34 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в Минобороны.
Пуск "Союза-2.1б" был выполнен в 10.31 мск с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.
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Воздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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