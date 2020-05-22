В Липецкой области число заразившихся коронавирусом достигло 1503

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, общее количество заболевших составило 1503, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области - 64 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 1503 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции в регионе 443 человека, четверо умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.