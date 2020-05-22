В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса

"У нас за истекшие сутки 10 заболевших. Сакский район у нас лидер, к сожалению", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всего, по словам Аксенова, на текущий период в республике зарегистрировано 324 заболевших. Выздоровевших за весь период – 130 человек.

В свою очередь глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что ситуация в Сакском районе остается довольно сложной на протяжении ряда дней: "И вся ситуация, которая началась в апреле, не стабилизируется, несмотря на то, что у нас были аналогичные ситуации и в других регионах. Ситуация в Сакском районе не имеет тенденции к четко выраженной стабилизации".

По ее словам, из 10 новых выявленных за последние сутки случаев коронавируса шесть – в Сакском районе.

"Из шести случаев только два связанны с предыдущим очагом, а четыре – сотрудники Сакской районной больницы, которые не связаны с предыдущими очагами и не относились к числу контактных по ранние подтвержденным случаям. Это лица, которые работают в больнице и имели широкий круг общения", - сказала Пеньковская.