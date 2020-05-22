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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:48
https://ria.ru/20200522/1571822891.html
В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса

10:48 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Сакский район Крыма лидирует по числу выявления новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас за истекшие сутки 10 заболевших. Сакский район у нас лидер, к сожалению", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Всего, по словам Аксенова, на текущий период в республике зарегистрировано 324 заболевших. Выздоровевших за весь период – 130 человек.
В свою очередь глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что ситуация в Сакском районе остается довольно сложной на протяжении ряда дней: "И вся ситуация, которая началась в апреле, не стабилизируется, несмотря на то, что у нас были аналогичные ситуации и в других регионах. Ситуация в Сакском районе не имеет тенденции к четко выраженной стабилизации".
По ее словам, из 10 новых выявленных за последние сутки случаев коронавируса шесть – в Сакском районе.
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"Из шести случаев только два связанны с предыдущим очагом, а четыре – сотрудники Сакской районной больницы, которые не связаны с предыдущими очагами и не относились к числу контактных по ранние подтвержденным случаям. Это лица, которые работают в больнице и имели широкий круг общения", - сказала Пеньковская.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяКоронавирусыСакский районСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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