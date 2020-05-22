Эксперт оценил последствия выхода из Договора по открытому небу для США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу приведёт к значительному увеличению расходов Вашингтона на разведку на территории России, при этом оперативность получения данных будет снижена, заявил РИА Новости в пятницу заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора. Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам документа до тех пор, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять, заявил в пятницу РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"После выхода из Договора по открытому небу американцам, чтобы получать тот же объем информации о России, придётся усиливать другие виды разведки, в том числе космической, радиоэлектронной, оптико-электронной, что приведёт к колоссальному увеличению расходов, при этом будет значительно снижена оперативность получения данных", - заявил эксперт.
Он напомнил, что Договор по открытому небу позволял обеспечить оперативный и качественный уровень сбора данных, "по условиям договора самолётам разрешалось вести фоторазведку и локационную съёмку и одновременно использовать тепловизионные системы и с использованием систем GPS и ГЛАНАСС". Собранные данные полностью вскрывали обстановку, после такого контроля не оставалось никаких сомнений, и это позволяло, например, оперативно разрешать сомнения на границах со странами Балтии и Польши, когда Россию обвиняли в наращивании сил на этом направлении, подчеркнул Попов.
"Договор по открытому небу является эффективным военно-дипломатическим каналом, который позволял решать глобальные вопросы, особенно связанные с безопасностью сопредельных государств. Этот договор позволяет снимать любое напряжение, связанное с вооруженными конфликтами, и дает высокую степень доверительности, отказ от него окончательно подорвёт доверие в отношениях между Россией и США", - заявил эксперт.
По мнению генерала, Россия и США могли бы обойтись без Договора по открытому небу, поскольку обладают достаточными средствами получения информации. Однако "если из договора будут выходить другие страны, то их информированность значительно снизится", заявил эксперт.