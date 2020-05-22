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2020-05-22T10:45
https://ria.ru/20200522/1571822704.html
Эксперт оценил последствия выхода из Договора по открытому небу для США
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РИА Новости

Эксперт оценил последствия выхода из Договора по открытому небу для США

10:45 22.05.2020
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CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
Самолет "Boeing OC-135B". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу приведёт к значительному увеличению расходов Вашингтона на разведку на территории России, при этом оперативность получения данных будет снижена, заявил РИА Новости в пятницу заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора. Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам документа до тех пор, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять, заявил в пятницу РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
"После выхода из Договора по открытому небу американцам, чтобы получать тот же объем информации о России, придётся усиливать другие виды разведки, в том числе космической, радиоэлектронной, оптико-электронной, что приведёт к колоссальному увеличению расходов, при этом будет значительно снижена оперативность получения данных", - заявил эксперт.
Он напомнил, что Договор по открытому небу позволял обеспечить оперативный и качественный уровень сбора данных, "по условиям договора самолётам разрешалось вести фоторазведку и локационную съёмку и одновременно использовать тепловизионные системы и с использованием систем GPS и ГЛАНАСС". Собранные данные полностью вскрывали обстановку, после такого контроля не оставалось никаких сомнений, и это позволяло, например, оперативно разрешать сомнения на границах со странами Балтии и Польши, когда Россию обвиняли в наращивании сил на этом направлении, подчеркнул Попов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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Слуцкий назвал выход США из Договора по открытому небу деструктивным
"Договор по открытому небу является эффективным военно-дипломатическим каналом, который позволял решать глобальные вопросы, особенно связанные с безопасностью сопредельных государств. Этот договор позволяет снимать любое напряжение, связанное с вооруженными конфликтами, и дает высокую степень доверительности, отказ от него окончательно подорвёт доверие в отношениях между Россией и США", - заявил эксперт.
По мнению генерала, Россия и США могли бы обойтись без Договора по открытому небу, поскольку обладают достаточными средствами получения информации. Однако "если из договора будут выходить другие страны, то их информированность значительно снизится", заявил эксперт.
Самолет наблюдения США OC-135B
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Выход США не уничтожит Договор по открытому небу, считает эксперт
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Выход США из Договора по открытому небуВладимир ПоповДоговор по открытому небуGPSДональд ТрампАлександр ГрушкоСШАВ мире
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