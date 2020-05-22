Эксперт оценил последствия выхода из Договора по открытому небу для США

"После выхода из Договора по открытому небу американцам, чтобы получать тот же объем информации о России, придётся усиливать другие виды разведки, в том числе космической, радиоэлектронной, оптико-электронной, что приведёт к колоссальному увеличению расходов, при этом будет значительно снижена оперативность получения данных", - заявил эксперт.

Он напомнил, что Договор по открытому небу позволял обеспечить оперативный и качественный уровень сбора данных, "по условиям договора самолётам разрешалось вести фоторазведку и локационную съёмку и одновременно использовать тепловизионные системы и с использованием систем GPS и ГЛАНАСС". Собранные данные полностью вскрывали обстановку, после такого контроля не оставалось никаких сомнений, и это позволяло, например, оперативно разрешать сомнения на границах со странами Балтии и Польши, когда Россию обвиняли в наращивании сил на этом направлении, подчеркнул Попов.