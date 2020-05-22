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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:45
https://ria.ru/20200522/1571822677.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570468428_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6fc51087308818e32c04ab5b65b9ebc0.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

10:45 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 22 мая состоит на лечении 241 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 241, подтверждённых с COVID – 241, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 19", - написал главврач в Facebook.

Он добавил, что за сутки поступили 19 пациентов, выписаны 23.
"Вчера умер мужчина в возрасте 70 лет с положительным COVID-19", - добавил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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