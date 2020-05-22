В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 22 мая состоит на лечении 241 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 241, подтверждённых с COVID – 241, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 19", - написал главврач в Facebook.