В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 22 мая состоит на лечении 241 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 241, подтверждённых с COVID – 241, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 19", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступили 19 пациентов, выписаны 23.
"Вчера умер мужчина в возрасте 70 лет с положительным COVID-19", - добавил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.