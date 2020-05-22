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2020-05-22T13:09
https://ria.ru/20200522/1571822550.html
"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
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РИА Новости

"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

10:43 22.05.2020 (обновлено: 13:09 22.05.2020)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником, сообщили журналистам в Минобороны.
Пуск состоялся в 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, отметили в ведомстве.
В 10:34 ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова. В расчетное время — в 10:41 — от третьей ступени отделился разгонный блок "Фрегат" со спутником. Довыведение аппарата на орбиту займет еще несколько часов, добавили в Минобороны.
Это третий пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году.
По данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, с космодрома запустили спутник, о котором в декабре говорил министр обороны Сергей Шойгу, — он должен стать четвертым в системе предупреждения о ракетном нападении.
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Как заявляли в Минобороны, основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении станет Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС). Она позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны. В состав системы входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS, отмечали в военном ведомстве.
ЕКС заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года, входящие в ее состав новые спутники получили название "Купол".
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Военный эксперт: России удалось создать над собой "двухъярусный купол"Минобороны выбрало название для системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), ее назвали "Купол". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал о возможностях этой системы.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзАрхангельская область
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