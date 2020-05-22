"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. С космодрома С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником, сообщили журналистам в Минобороны.

Пуск состоялся в 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, отметили в ведомстве.

В 10:34 ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова. В расчетное время — в 10:41 — от третьей ступени отделился разгонный блок "Фрегат" со спутником. Довыведение аппарата на орбиту займет еще несколько часов, добавили в Минобороны.

Это третий пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году.

По данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com , с космодрома запустили спутник, о котором в декабре говорил министр обороны Сергей Шойгу, — он должен стать четвертым в системе предупреждения о ракетном нападении.

Как заявляли в Минобороны, основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении станет Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС). Она позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны. В состав системы входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS, отмечали в военном ведомстве.