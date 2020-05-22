В Пермском крае пациентка с коронавирусом умерла от инфаркта

"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у женщины 88 лет, которая умерла от инфаркта миокарда, смерть наступила не от COVID-19. Всего в Пермском крае зафиксировано 34 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция", - пояснили в ведомстве.