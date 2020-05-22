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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:42
https://ria.ru/20200522/1571822499.html
В Пермском крае пациентка с коронавирусом умерла от инфаркта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

В Пермском крае пациентка с коронавирусом умерла от инфаркта

10:42 22.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Еще одна пациентка с подтверждённым COVID-19 умерла в Пермском крае, причиной смерти 88-летней женщины стал инфаркт миокарда, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 34, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у женщины 88 лет, которая умерла от инфаркта миокарда, смерть наступила не от COVID-19. Всего в Пермском крае зафиксировано 34 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция", - пояснили в ведомстве.
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По данным министерства, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1226 заболевших COVID-19, выздоровели 634 человека, лечение проходят 608 пациентов, в том числе 50 жителей, ожидающих подтверждения диагноза, на домашнем карантине остаются более двух тысяч пермяков. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2865 исследование на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПермский край
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