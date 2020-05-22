Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Белоруссия как миролюбивая страна не будет разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, однако продолжит развивать собственное ракетное производство, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать "горькие плоды", заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко

В Белоруссии реализуется госпрограмма развития ракетного производства на 2017-2020 годы. Как передает Sputnik Беларусь , глава государства посещает опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Минском районе. Лукашенко знакомится с разработками зенитного ракетного вооружения, испытательной и производственной базой "ОКБ ТСП". Президенту также продемонстрируют реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и роботизированную технику.

"В этом направлении мы развиваем свои вооруженные силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

По его словам, разработка вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств, хотя у республики "денег лишних нет". Тем не менее, продолжил президент, приходится тратиться на оборону.

Лукашенко отметил, что стратегическая задача Белоруссии в сфере обороны, в случае военной агрессии со стороны, - "нанести неприемлемый урон противнику". "И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие", - сказал он.

Президент также с сожалением констатировал, что в мире пока "никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии", и к ним приходится готовиться в мирное время. "Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - добавил глава республики.