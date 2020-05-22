В Крыму изменят формат заседаний по коронавирусу

"В воскресенье на заседании мы объявим о новом формате заседаний оперативного штаба, который начнется со вторника", - сказал Аксенов в пятницу в ходе заседания штаба.

Он добавил, что заседания, скорее всего, не будут проходить ежедневно. По его словам, это связано с возвращением региона к привычной жизни, за исключением работы некоторых сфер экономической деятельности. При этом информирование граждан о работе штаба и о ситуации с распространением COVID-19 будет производиться ежедневно, сказал он.

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.