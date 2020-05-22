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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:31
https://ria.ru/20200522/1571821926.html
В Крыму изменят формат заседаний по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1036x0_80_0_0_48feec464eb7b5f130c12c566580f961.jpg
РИА Новости

В Крыму изменят формат заседаний по коронавирусу

10:31 22.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Власти Крыма со вторника изменят формат совещаний оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Заседания оперштаба проводятся ежедневно под руководством главы республики с середины марта.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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"В воскресенье на заседании мы объявим о новом формате заседаний оперативного штаба, который начнется со вторника", - сказал Аксенов в пятницу в ходе заседания штаба.
Он добавил, что заседания, скорее всего, не будут проходить ежедневно. По его словам, это связано с возвращением региона к привычной жизни, за исключением работы некоторых сфер экономической деятельности. При этом информирование граждан о работе штаба и о ситуации с распространением COVID-19 будет производиться ежедневно, сказал он.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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