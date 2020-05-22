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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:28
https://ria.ru/20200522/1571821766.html
На Кубани откроют санатории, несмотря на продление ограничений в регионе
https://cdn23.img.ria.ru/images/154819/48/1548194888_0:0:3100:1745_1036x0_80_0_0_4cb7a43c5721c3b0d1c518940721a4f3.jpg
РИА Новости

На Кубани откроют санатории, несмотря на продление ограничений в регионе

10:28 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗдание санатория "Сочи" перед началом летнего туристического сезона
Здание санатория Сочи перед началом летнего туристического сезона
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Здание санатория "Сочи" перед началом летнего туристического сезона. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения в Краснодарском крае продлили до 6 июня, но с 1 июня начнут работать санатории с медицинскими лицензиями при соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении стабильной эпидемической обстановки с 1 июня откроются санатории с медицинской лицензией. Если позволит ситуация, во второй половине июня могут открыться пансионаты и отели.
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При этом на заседании краевого оперштаба по ситуации с распространением коронавируса глава региона заявил, что карантин в Краснодарском крае продлевается до 6 июня.
В РСТ выяснили, что с 1 июня можно приезжать в санатории края при наличии санаторно-курортной путевки.
"При этом санаторий должен обеспечить гостям трансфер от аэропорта или вокзала – разумеется, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - привели слова министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой.
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Она также сообщила, что эпидемиологическая обстановка в регионе позволила губернатору принять решение об ослаблении ограничительных мероприятий с 23 мая. Будет разрешено, в частности, передвижение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта, откроются парикмахерские и салоны красоты.
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