На Кубани откроют санатории, несмотря на продление ограничений в регионе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения в Ограничения в Краснодарском крае продлили до 6 июня, но с 1 июня начнут работать санатории с медицинскими лицензиями при соблюдении требований Роспотребнадзора , сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении стабильной эпидемической обстановки с 1 июня откроются санатории с медицинской лицензией. Если позволит ситуация, во второй половине июня могут открыться пансионаты и отели.

При этом на заседании краевого оперштаба по ситуации с распространением коронавируса глава региона заявил, что карантин в Краснодарском крае продлевается до 6 июня.

В РСТ выяснили, что с 1 июня можно приезжать в санатории края при наличии санаторно-курортной путевки.

"При этом санаторий должен обеспечить гостям трансфер от аэропорта или вокзала – разумеется, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - привели слова министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой.

Она также сообщила, что эпидемиологическая обстановка в регионе позволила губернатору принять решение об ослаблении ограничительных мероприятий с 23 мая. Будет разрешено, в частности, передвижение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта, откроются парикмахерские и салоны красоты.