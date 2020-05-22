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Сечин останется во главе "Роснефти" еще на пять лет
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РИА Новости

Сечин останется во главе "Роснефти" еще на пять лет

10:25 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" на заседании в четверг принял решение назначить Игоря Сечина главой компании еще на пять лет, сообщила компания.
"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", - говорится в сообщении.
Согласно уставу "Роснефти", полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет главный исполнительный директор компании, который назначается советом директоров сроком на пять лет.
Правительство РФ в среду утвердило директивы для назначения Сечина главой "Роснефти" еще на один срок.
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года - до мая 2015 года. Акционеры "Роснефти" в июне 2014 года продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли соответствующие изменения в устав. В мае 2015 года полномочия Сечина были продлены на пятилетний период.
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РоснефтьИгорь СечинНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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