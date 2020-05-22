Сечин останется во главе "Роснефти" еще на пять лет

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", - говорится в сообщении.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года - до мая 2015 года. Акционеры "Роснефти" в июне 2014 года продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли соответствующие изменения в устав. В мае 2015 года полномочия Сечина были продлены на пятилетний период.