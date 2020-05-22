В Москве еще 2900 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ещё 2900 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 43,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2900 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582" - рассказала вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф