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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:25
https://ria.ru/20200522/1571821551.html
В Москве еще 2900 пациентов вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655508_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_ba8c2803512e215dae10f0e7ae6ed089.jpg
РИА Новости

В Москве еще 2900 пациентов вылечились от COVID-19

10:25 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ещё 2900 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 43,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2900 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582" - рассказала вице-мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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