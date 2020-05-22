Источник: силовики ищут боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 мая — РИА Новости. Силовики ведут поиск боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, боеконтакта не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Ведется поиск боевиков, поиски проходят в лесистой местности в Хасавюртовском районе", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, боеконтакта или активных боевых действий пока не было.
"Это не остатки какой-то группировки. До последнего времени не было никаких группировок, почти все они были зачищены, но недавно несколько молодых ребят ушли в лес. Они были объявлены в розыск, сейчас ведется их поиск", — отметил собеседник агентства.