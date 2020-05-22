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2020-05-22T14:19
https://ria.ru/20200522/1571821500.html
Источник: силовики ищут боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана
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РИА Новости

Источник: силовики ищут боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана

10:23 22.05.2020 (обновлено: 14:19 22.05.2020)
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© Фото : национальный антитеррористический комитетСиловики во время спецоперации в Дагестане
Силовики во время спецоперации в Дагестане
© Фото : национальный антитеррористический комитет
Силовики во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 22 мая — РИА Новости. Силовики ведут поиск боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, боеконтакта не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Ведется поиск боевиков, поиски проходят в лесистой местности в Хасавюртовском районе", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, боеконтакта или активных боевых действий пока не было.

"Это не остатки какой-то группировки. До последнего времени не было никаких группировок, почти все они были зачищены, но недавно несколько молодых ребят ушли в лес. Они были объявлены в розыск, сейчас ведется их поиск", — отметил собеседник агентства.

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Хасавюртовский районПроисшествия
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