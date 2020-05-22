В Приморье коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавируса в Приморье за последние дни снизился с 1,3 до примерно 1, вскоре возможно частичное снятие ограничений, сообщил в своем Instaram-аккаунте губернатор Олег Кожемяко.
В аккаунте сообщается, что в Находке открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус на 60 коек – строители отремонтировали пустовавший ранее корпус местной противотуберкулёзной больницы. Кожемяко отметил, что открывшиеся койко-места для больных коронавирусом в Находке крайне важны для общей ситуации в регионе.
"Такие меры позволят уменьшить рост заболеваемости, стабилизировать ситуацию, в целом краю выйти на поэтапную отмену ограничений... Коэффициент распространения у нас был 1,3, за последние дни нам удалось значительно уменьшить коэффициент распространения, сегодня он приближается к 1, где-то 0,95 - 1. Это говорит, что если мы в течение нескольких дней это удержим, то Роспотребнадзор даст разрешение на первый этап – на частичное снятие ограничений", - сказал Кожемяко в видеокомментарии.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее диагноз подтвердили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Всего в крае зафиксировано 1542 заболевших коронавирусом, выздоровели 551 человек, 14 пациентов умерли.
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