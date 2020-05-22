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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:16
https://ria.ru/20200522/1571821238.html
В Приморье коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571667657_0:193:2956:1856_1036x0_80_0_0_0a776b0078c0f3ecb83b70b6b2ba6471.jpg
РИА Новости

В Приморье коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы

10:16 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный баннер, посвященный профилактике коронавируса, во Владивостоке
Агитационный баннер, посвященный профилактике коронавируса, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Агитационный баннер, посвященный профилактике коронавируса, во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавируса в Приморье за последние дни снизился с 1,3 до примерно 1, вскоре возможно частичное снятие ограничений, сообщил в своем Instaram-аккаунте губернатор Олег Кожемяко.
В аккаунте сообщается, что в Находке открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус на 60 коек – строители отремонтировали пустовавший ранее корпус местной противотуберкулёзной больницы. Кожемяко отметил, что открывшиеся койко-места для больных коронавирусом в Находке крайне важны для общей ситуации в регионе.
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"Такие меры позволят уменьшить рост заболеваемости, стабилизировать ситуацию, в целом краю выйти на поэтапную отмену ограничений... Коэффициент распространения у нас был 1,3, за последние дни нам удалось значительно уменьшить коэффициент распространения, сегодня он приближается к 1, где-то 0,95 - 1. Это говорит, что если мы в течение нескольких дней это удержим, то Роспотребнадзор даст разрешение на первый этап – на частичное снятие ограничений", - сказал Кожемяко в видеокомментарии.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее диагноз подтвердили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
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В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Всего в крае зафиксировано 1542 заболевших коронавирусом, выздоровели 551 человек, 14 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОлег КожемякоПриморский край
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