В Приморье коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее диагноз подтвердили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Всего в крае зафиксировано 1542 заболевших коронавирусом, выздоровели 551 человек, 14 пациентов умерли.