В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5928

В четверг власти республики сообщали о 5606 подтвержденных случаях и 70 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 5928 случаев коронавируса. Излечились 2874 пациента. Скончались 74 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2952 пациента, проведены 47654 теста, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф