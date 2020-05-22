Врач объяснила рождение здоровых детей у женщин с COVID-19

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка, рассказала " Плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка, рассказала " Российской газете " врач-гинеколог, заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева.

Однако врач подчеркнула, что коронавирус может передаться ребенку воздушно-капельным путем.

Женщина во время родов должна быть в маске, а медперсонал — использовать средства индивидуальной защиты: костюмы, очки, перчатки.

Врач рассказала, что ребенка не прикладывают к заболевшей матери, а сразу изолируют и берут тест на коронавирусную инфекцию.

Лечение от коронавируса у беременных женщин, по словам медика, не имеет особых отличий: используются жаропонижающие и противовирусные препараты, при этом выбираются те, что не нанесут вреда ребенку.

"Тем более что после 20 недель, когда у плода уже сформировались органы, такое лечение не опасно", — объяснила Сагаева.

России выявлено более 317 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели 92 681 человек, погибли 3099.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 4,9 миллиона случаев COVID-19, погибли более 323 тысяч.