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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:05
https://ria.ru/20200522/1571821015.html
Врач объяснила рождение здоровых детей у женщин с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_0:85:2500:1491_1036x0_80_0_0_9e57374fcd2f18142975e06d71ba172b.jpg
РИА Новости

Врач объяснила рождение здоровых детей у женщин с COVID-19

10:19 22.05.2020 (обновлено: 12:05 22.05.2020)
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка, рассказала "Российской газете" врач-гинеколог, заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева.
Однако врач подчеркнула, что коронавирус может передаться ребенку воздушно-капельным путем.
Женщина во время родов должна быть в маске, а медперсонал — использовать средства индивидуальной защиты: костюмы, очки, перчатки.
Врач рассказала, что ребенка не прикладывают к заболевшей матери, а сразу изолируют и берут тест на коронавирусную инфекцию.
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Лечение от коронавируса у беременных женщин, по словам медика, не имеет особых отличий: используются жаропонижающие и противовирусные препараты, при этом выбираются те, что не нанесут вреда ребенку.
"Тем более что после 20 недель, когда у плода уже сформировались органы, такое лечение не опасно", — объяснила Сагаева.
В России выявлено более 317 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели 92 681 человек, погибли 3099.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 4,9 миллиона случаев COVID-19, погибли более 323 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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