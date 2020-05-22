В Токио лучшие шеф-повара готовят еду для врачей, борющихся с COVID-19

ТОКИО, 22 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Шеф-повара лучших ресторанов Шеф-повара лучших ресторанов Токио , а также производители продуктов питания объединились в несколько проектов и начали поставлять еду и обеды врачам и медсестрам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Доставка обедов и продуктов врачам

Проект Smile Food Project видит свою цель в том, чтобы, "доставив блюда от лучших поваров, выразить благодарность и поддержку тем, кто сражается с коронавирусной инфекцией на переднем фронте".

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

"Проект начался с того, что 6 апреля шеф и владелец ресторана французской кухни Sincère Синсукэ Исии написал в соцсетях о своем желании начать поставку обедов врачам. На это откликнулся Сатоси Исида - ресторатор и глава компании CITABRIA, которая объединяет четыре ресторана и кейтеринг. На кухне кейтеринга, в отличие от обычного ресторана, можно приготовить сразу много блюд, к тому же у них есть и спецтранспорт для доставки готовой еды. Через два дня они провели совещание, а через неделю после публикации первая партия обедов была доставлена врачам. Это невероятная скорость. Сейчас в проекте участвуют 10 шеф-поваров ресторанов, среди которых есть и удостоенные звезд рейтинга Мишлен", - сказала РИА Новости глава секретариата Smile Food Project Хироко Сасаки.

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

Сейчас проект охватил 47 больниц Токио и столичного региона в радиусе часа езды от кейтаринг-кухни. Все они работают с пациентами с COVID-19. На сегодняшний день доставлено 5329 обедов.

Говорят, что Синсукэ Исии был вдохновлен примером своего соотечественника Такаси Киноситы – шеф-повара ресторана Chateau de Courban во Франции, который направил обеды в подарок врачам в дижонской больнице.

К проекту подключилось рекламное агентство NKB и еще более 20 компаний. Был также открыт сбор средств в интернете, необходимая сумма была собрана в кратчайшие сроки. Средства идут на покупку продуктов, оплату топлива и электричества. Повара работают бесплатно. В рамках проекта планируется приготовить 20 тысяч обедов.

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

"Мир объят неуверенностью и беспокойством из-за новой коронавирусной инфекции. Мы переполнены чувством благодарности врачам и медсестрам, которые каждый день сражаются на переднем фронте. Мы – это объединение шеф-поваров, сотрудников ресторанов. Единственное, что мы умеем – это готовить еду. Но мы решили, что и мы что-то можем. Так родился проект Smile Food Project по доставке еды врачам и медсестрам. Мы хотим, чтобы созданные нами блюда подарили вам улыбку, дали сил идти в завтрашний день. Мы благодарны вам", - так определили цель проекта его участники.

"Есть еще одна цель. Сейчас рестораны не работают, но все, кого объединил этот проект, убеждены, что вкусная еда способна сделать людей счастливыми. Они хотят, чтобы приготовленные ими блюда сделали счастливыми врачей и медперсонал", - уточнила Сасаки.

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

Еще один проект - WeSupport начался с идеи трех компаний и успел превратиться в целую продуманную логистическую цепь доставки и координации больниц и 62 компаний-производителей продуктов.

"В середине апреля глава нашей компании Кохэй Такасима решил помочь врачам и создал проект WeSupport. К проекту присоединилась компания RCF, у них большой опыт организации и распределения помощи при стихийных бедствиях и землетрясениях. Компания Coconet занимается доставкой. Наша компания аккумулирует все пожелания от больниц и о той помощи, которую готовы оказать компании, и выступает координатором", - сказала РИА Новости глава пресс-службы компании Oisix ra daichi Юкико Маруо.

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

В силу специфики компаний врачам доставляют не обеды, а соки, хлеб, сладости, кулинарию быстрого приготовления в СВЧ, витаминное желе, спрессованные зерновые хлопья с сухофруктами.

"Во многих больницах столовые работают только для приготовления еды для пациентов. Часто медперсонал настолько занят, что не может отлучиться и купить себе еду. Кто-то просит привезти что-то сладкое, а кто-то – каши, чтобы перекусить ночью. Доставка организована в 24 больницы Токио", - сказала Маруо.

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

Помощь разная нужна

Япония в силу своего географического положения привыкла мобилизовать все силы во время частых стихийных бедствий. Организация помощи в связи с коронавирусной инфекцией очень похожа на то, как это происходит после сильных землетрясений или тайфунов.

В магазинах установили коробки для сбора средств, как это бывает после крупных бедствий. Муниципалитеты организовали помощь добровольцев по пошиву халатов для врачей. К производству халатов и прозрачных пластиковых масок для медперсонала подключились и гиганты японского автомобилестроения Mitsubishi и Nissan, химический концерн Mitsui Chemical и промышленная Kawasaki Heavy Industries. В городах ежедневно синим цветом в знак поддержки врачей подсвечивают здания - средневековые замки и современные небоскребы, телебашни и мосты. Цветочные магазины отправляют в больницы охапки роз, обувные магазины – дарят обувь. На сайтах газет и муниципалитетов открыт сбор писем для врачей и тех, кто работает на передовой – к ним относят профессии с высоким риском заражения: водителей такси, кассиров, курьеров.

© Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей © Фото : Smile Food Project Лучшие шеф-повара Токио готовят для врачей

"Каждый день я выхожу на работу, преодолевая собственный страх. Иногда у меня опускаются руки. Тогда я читаю письма поддержки от вас и становлюсь сильнее", - написала медсестра в одном из таких посланий на сайте газеты "Майнити".

Слова благодарности можно встретить и в совсем неожиданном месте. В Йокогаме на щите рядом с рекламой автомобилей появился огромный плакат: "Медицинские работники, спасибо вам! Берегите себя! А мы постараемся не допустить распространения инфекции".