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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:11
https://ria.ru/20200522/1571820835.html
США выделили Узбекистану дополнительные средства на борьбу с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

США выделили Узбекистану дополнительные средства на борьбу с COVID-19

10:11 22.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило властям Узбекистана дополнительно 3 миллиона долларов для мероприятий по противодействию коронавирусу COVID-19, сообщает в пятницу пресс-служба американского посольства в республике.
"В рамках комплексных мер по борьбе с пандемией COVID-19 правительство США объявило о выделении Узбекистану дополнительной суммы в размере 3 миллионов долларов через USAID", - говорится в пресс-релизе дипмиссии. По данным пресс-службы, с учетом новой помощи общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с пандемией составляет 5,92 миллиона долларов.
Узбекистан
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По данным посольства, средства USAID будут направлены на укрепление потенциала медицинских лабораторий министерства здравоохранения Узбекистана в борьбе с СOVID-19, а также с распространением дезинформации о коронавирусе.
Ранее Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставил властям Узбекистана 2 миллиона долларов на оборудование для тестирования COVID-19 и проверки на коронавирус в пунктах пропуска на границе республики с соседними странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3006, тринадцать пациентов скончались, 2407 выздоровели, 586 находятся на лечении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Агентство по международному развитию СШАВОЗУзбекистанСШАВ мире
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