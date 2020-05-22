США выделили Узбекистану дополнительные средства на борьбу с COVID-19

"В рамках комплексных мер по борьбе с пандемией COVID-19 правительство США объявило о выделении Узбекистану дополнительной суммы в размере 3 миллионов долларов через USAID", - говорится в пресс-релизе дипмиссии. По данным пресс-службы, с учетом новой помощи общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с пандемией составляет 5,92 миллиона долларов.