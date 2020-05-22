Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область
Ярославская область
2020-05-22T10:24
https://ria.ru/20200522/1571820571.html
Ярославский ресторатор рассказал, как его бизнес выживает при пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571820965_0:111:2047:1262_1036x0_80_0_0_06321680dfcb23e859fdeb3bca000cac.jpg
РИА Новости

Ярославский ресторатор рассказал, как его бизнес выживает при пандемии

10:07 22.05.2020 (обновлено: 10:24 22.05.2020)
278
© Фото : из личного архива Александра СедухинаУправляющий гостинично-ресторанным комплексом "Иоанн Васильевич" в Ярославле Александр Седухин
Управляющий гостинично-ресторанным комплексом Иоанн Васильевич в Ярославле Александр Седухин
© Фото : из личного архива Александра Седухина
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом "Иоанн Васильевич" в Ярославле Александр Седухин рассказал РИА Новости, как его бизнес выживает в условиях пандемии и как ему помогают меры федеральной поддержки и те, что разработаны на региональном уровне по поручению губернатора Дмитрия Миронова.

"Иоанн Васильевич"

Ресторан и гостиница "Иоанн Васильевич" - знаковое место в Ярославле, знакомое, пожалуй, каждому туристу, поскольку находится в историческом центре города, в окружении достопримечательностей. Впрочем, и сам комплекс уже давно стал местной достопримечательностью. Иногда сюда заглядывают не столько покушать, сколько посмотреть на интерьеры, которые воспроизводят декорации знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Концепция гостиницы тоже обыгрывает тему кино – каждый номер оформлен по мотивам популярных фильмов, снимавшихся в разное время в Ярославской области. В 2011 году гостиница удостоилась национальной туристической премии имени Ю. Сенкевича.
Но даже для такого статусного заведения пандемия стала мощным ударом. По словам Седухина, для "Иоанна Васильевича", как и для всех участников ресторанного и гостиничного бизнеса, наступили тяжелые времена.
"Гостиница у нас законсервирована уже два месяца. Ресторан работает на доставку. Пытается. Мы реализовываем сейчас только 1% от оборота. При этом отмечу, что мы доставку не создавали с нуля, она у нас всегда была, только практически не работала. Сейчас мы ее активизировали. А есть такие кафе и рестораны, и их большинство, которые этим никогда не занимались. И вот они выходят на рынок, который давно поделен другими игроками", - рассказал Седухин.
"Поэтому иллюзорно представление о том, что доставка может кого-то спасти. Ситуация очень плачевная", - подчеркнул он.
Ресторан также открыл отдел кулинарии, пересмотрел ценовую политику и меню. "Например, начали продавать больше разных пельменей, это востребовано. В целом доставка помогает нам частично компенсировать затраты на услуги ЖКХ", - отметил собеседник.
© Фото : сайт ресторана "Иоанн Васильевич"Интерьер ресторана "Иоанн Васильевич" в Ярославле
Интерьер ресторана Иоанн Васильевич в Ярославле
© Фото : сайт ресторана "Иоанн Васильевич"
Интерьер ресторана "Иоанн Васильевич" в Ярославле
В комплексе работают порядка 50 человек. Все трудоустроены официально, что позволило руководству рассчитывать на федеральную и региональную помощь, разработанную по поручению губернатора Дмитрия Миронова областным правительством.
"Мы в числе первых стали добиваться кредитов по государственным программам поддержки. Банк ВТБ под 0% выдал нам кредит на зарплату работникам. При этом зарплатный проект у нас был оформлен в двух банках, но один нам отказал", - заявил Седухин.
Также компания воспользовалась федеральными выплатами в размере МРОТ, что составляет порядка 12 тысяч рублей, на каждого сотрудника.
"Еще мы воспользуемся региональными мерами поддержки по снижению налогов. Губернатор утвердил снижение налоговых ставок для предприятий, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Условием является сохранение не менее 90% процентов численности работников. Это существенное снижение налоговой нагрузки. Нам это крайне важно", - подчеркнул собеседник.
© Фото : сайт ресторана "Иоанн Васильевич"Интерьер ресторана "Иоанн Васильевич" в Ярославле
Интерьер ресторана Иоанн Васильевич в Ярославле
© Фото : сайт ресторана "Иоанн Васильевич"
Интерьер ресторана "Иоанн Васильевич" в Ярославле
По данным правительства региона, снижение налога происходит с 5% до 1% по "доходам" и с 15% до 10% по статье "доходы минус расходы".
Седухин отмечает – говорить о будущем пока рано. Впереди у отельеров и рестораторов много трудностей. Будут и разорения, и закрытия. Но для кого-то, отмечает он, кризис станет стартовой точкой для создания чего-то нового.
"Если говорить о нас, то Ярославль очень популярен у туристов. Ввиду того, что большинство европейских стран этим летом не будут открываться, я думаю что Москва и Московская область, насидевшись по домам, приедут в наш город, и в какой-то степени нам помогут. Близость к Москве и востребованность у туристов для нашего региона и нашего города - очень большой плюс", - резюмировал предприниматель.
Его оптимизм основан еще и на том, что в регионе действует стратегия развития туризма, принятая в рамках губернаторской программы "Десять точек роста", благодаря которой разработаны антикризисные меры по работе туристической отрасли в этот сложный период. Стратегия рассматривает ресторанный бизнес как составную часть туристического.
© Фото : сайт ресторана "Иоанн Васильевич"Интерьер ресторана "Иоанн Васильевич" в Ярославле
Интерьер ресторана Иоанн Васильевич в Ярославле
© Фото : сайт ресторана "Иоанн Васильевич"
Интерьер ресторана "Иоанн Васильевич" в Ярославле

Поддержка бизнеса

В Ярославской области наряду с федеральными мерами поддержки действует ряд региональных мер. В апреле принят разработанный региональным правительством законопроект по поддержке бизнеса из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции – так называемый первый пакет мер.
Он предусматривает снижение в 2020 году налоговых ставок для предприятий, которые находятся на упрощенной системе налогообложения; освобождение от налога на имущество в 2020 году организаций малого и среднего бизнеса, а также гостиниц и организаций транспорта; освобождение от уплаты транспортного налога для организаций за 2020 год, индивидуальных предпринимателей – за 2019 год.
"Совсем скоро в регионе примем второй пакет мер. Мы активно работали над ним с предпринимателями, общественными организациями и областной думой. Новые решения касаются индивидуальных предпринимателей и арендодателей", - заявил РИА Новости губернатор Дмитрий Миронов.
В рамках второго пакета правительство области предусмотрело, в частности, снижение в два раза стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей из всех отраслей; предоставление налоговых льгот, стимулирующих арендодателей на существенное снижение арендных платежей; распространение уже принятых мер на другие категории – например, на магазины непродовольственных товаров и музеи.
По данным правительства региона, бизнес активно пользуется возможностью получить господдержку. В период с 20 марта по 6 мая от субъектов малого и среднего предпринимательства в банки региона было подано 962 заявки на реструктуризацию кредитов. Из них более 800 заявок одобрено. На получение беспроцентного кредита на зарплату сотрудникам подали заявку 544 организаций малого и среднего предпринимательства. Почти 400 организаций уже получили заемные средства.
Кроме того, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области с 6 мая начал принимать заявки на микрофинансирование и уже провел реструктуризации 47 действующих микрозаймов на общую сумму 51,3 миллиона рублей. Правительство региона выделило на эти цели 126 миллионов рублей, а после обращения губернатора в Минэкономразвития РФ дополнительно из федерального бюджета на докапитализацию фонда региону выделено 249,6 миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
310011
Обсудить 0
Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ярославская областьЭкономика
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: отдельные последствия COVID-19 для здоровья еще не известны
Сотрудник полиции
В Петербурге следователя задержали за получение взятки в миллион рублей
Медицинский работник
В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
Полицейский
В Уфе четверо подростков угнали маршрутку и попали в ДТП
Дельфины вида афалина в водах архипелага Турку в Финляндии
У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303
Кресла для судей в зале заседаний
В Кузбассе осудили мужчину, привязывавшего сына цепью к кровати
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Подмосковье выздоровели еще 418 пациентов с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Центр Токио
Власти Токио обнародовали план выхода из самоизоляции
Медицинские работники
Во владикавказской больнице с выплат медикам вычли НДФЛ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов призвал не рассчитывать на возобновление межрегионального туризма
Медицинский работник в защитном костюме
В Тамбовской области подтвердили COVID-19 у трехмесячной девочки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
Лента новостейМолния