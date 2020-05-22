Ярославский ресторатор рассказал, как его бизнес выживает при пандемии

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом "Иоанн Васильевич" в Ярославле Александр Седухин рассказал РИА Новости, как его бизнес выживает в условиях пандемии и как ему помогают меры федеральной поддержки и те, что разработаны на региональном уровне по поручению губернатора Дмитрия Миронова.

"Иоанн Васильевич"

Ресторан и гостиница "Иоанн Васильевич" - знаковое место в Ярославле, знакомое, пожалуй, каждому туристу, поскольку находится в историческом центре города, в окружении достопримечательностей. Впрочем, и сам комплекс уже давно стал местной достопримечательностью. Иногда сюда заглядывают не столько покушать, сколько посмотреть на интерьеры, которые воспроизводят декорации знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Концепция гостиницы тоже обыгрывает тему кино – каждый номер оформлен по мотивам популярных фильмов, снимавшихся в разное время в Ярославской области. В 2011 году гостиница удостоилась национальной туристической премии имени Ю. Сенкевича.

Но даже для такого статусного заведения пандемия стала мощным ударом. По словам Седухина, для "Иоанна Васильевича", как и для всех участников ресторанного и гостиничного бизнеса, наступили тяжелые времена.

"Гостиница у нас законсервирована уже два месяца. Ресторан работает на доставку. Пытается. Мы реализовываем сейчас только 1% от оборота. При этом отмечу, что мы доставку не создавали с нуля, она у нас всегда была, только практически не работала. Сейчас мы ее активизировали. А есть такие кафе и рестораны, и их большинство, которые этим никогда не занимались. И вот они выходят на рынок, который давно поделен другими игроками", - рассказал Седухин.

"Поэтому иллюзорно представление о том, что доставка может кого-то спасти. Ситуация очень плачевная", - подчеркнул он.

Ресторан также открыл отдел кулинарии, пересмотрел ценовую политику и меню. "Например, начали продавать больше разных пельменей, это востребовано. В целом доставка помогает нам частично компенсировать затраты на услуги ЖКХ", - отметил собеседник.

В комплексе работают порядка 50 человек. Все трудоустроены официально, что позволило руководству рассчитывать на федеральную и региональную помощь, разработанную по поручению губернатора Дмитрия Миронова областным правительством.

"Мы в числе первых стали добиваться кредитов по государственным программам поддержки. Банк ВТБ под 0% выдал нам кредит на зарплату работникам. При этом зарплатный проект у нас был оформлен в двух банках, но один нам отказал", - заявил Седухин.

Также компания воспользовалась федеральными выплатами в размере МРОТ, что составляет порядка 12 тысяч рублей, на каждого сотрудника.

"Еще мы воспользуемся региональными мерами поддержки по снижению налогов. Губернатор утвердил снижение налоговых ставок для предприятий, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Условием является сохранение не менее 90% процентов численности работников. Это существенное снижение налоговой нагрузки. Нам это крайне важно", - подчеркнул собеседник.

По данным правительства региона, снижение налога происходит с 5% до 1% по "доходам" и с 15% до 10% по статье "доходы минус расходы".

Седухин отмечает – говорить о будущем пока рано. Впереди у отельеров и рестораторов много трудностей. Будут и разорения, и закрытия. Но для кого-то, отмечает он, кризис станет стартовой точкой для создания чего-то нового.

"Если говорить о нас, то Ярославль очень популярен у туристов. Ввиду того, что большинство европейских стран этим летом не будут открываться, я думаю что Москва и Московская область, насидевшись по домам, приедут в наш город, и в какой-то степени нам помогут. Близость к Москве и востребованность у туристов для нашего региона и нашего города - очень большой плюс", - резюмировал предприниматель.

Его оптимизм основан еще и на том, что в регионе действует стратегия развития туризма, принятая в рамках губернаторской программы "Десять точек роста", благодаря которой разработаны антикризисные меры по работе туристической отрасли в этот сложный период. Стратегия рассматривает ресторанный бизнес как составную часть туристического.

Поддержка бизнеса

В Ярославской области наряду с федеральными мерами поддержки действует ряд региональных мер. В апреле принят разработанный региональным правительством законопроект по поддержке бизнеса из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции – так называемый первый пакет мер.

Он предусматривает снижение в 2020 году налоговых ставок для предприятий, которые находятся на упрощенной системе налогообложения; освобождение от налога на имущество в 2020 году организаций малого и среднего бизнеса, а также гостиниц и организаций транспорта; освобождение от уплаты транспортного налога для организаций за 2020 год, индивидуальных предпринимателей – за 2019 год.

"Совсем скоро в регионе примем второй пакет мер. Мы активно работали над ним с предпринимателями, общественными организациями и областной думой. Новые решения касаются индивидуальных предпринимателей и арендодателей", - заявил РИА Новости губернатор Дмитрий Миронов.

В рамках второго пакета правительство области предусмотрело, в частности, снижение в два раза стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей из всех отраслей; предоставление налоговых льгот, стимулирующих арендодателей на существенное снижение арендных платежей; распространение уже принятых мер на другие категории – например, на магазины непродовольственных товаров и музеи.

По данным правительства региона, бизнес активно пользуется возможностью получить господдержку. В период с 20 марта по 6 мая от субъектов малого и среднего предпринимательства в банки региона было подано 962 заявки на реструктуризацию кредитов. Из них более 800 заявок одобрено. На получение беспроцентного кредита на зарплату сотрудникам подали заявку 544 организаций малого и среднего предпринимательства. Почти 400 организаций уже получили заемные средства.

Кроме того, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области с 6 мая начал принимать заявки на микрофинансирование и уже провел реструктуризации 47 действующих микрозаймов на общую сумму 51,3 миллиона рублей. Правительство региона выделило на эти цели 126 миллионов рублей, а после обращения губернатора в Минэкономразвития РФ дополнительно из федерального бюджета на докапитализацию фонда региону выделено 249,6 миллиона рублей.