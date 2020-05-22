В Тамбовской области умер седьмой пациент с COVID-19

"Скончался еще один больной с коронавирусом. Мужчина 36 лет, житель Жердевского района госпитализирован на 12 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой двухсторонней пневмонии. В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть", - говорится в сообщении.