В Тамбовской области умер седьмой пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный спустя 12 дней после признаков острой респираторной инфекции, стал седьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Скончался еще один больной с коронавирусом. Мужчина 36 лет, житель Жердевского района госпитализирован на 12 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой двухсторонней пневмонии. В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть", - говорится в сообщении.
Медзаключение подтвердило у пациента двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, вызванную CОVID-19. Болезнь, как отмечают власти, развивалась на фоне ожирения и гипертонической болезни. "Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - информируют областные власти.
Всего в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели.
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