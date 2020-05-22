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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:07
https://ria.ru/20200522/1571820494.html
В Тамбовской области умер седьмой пациент с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер седьмой пациент с COVID-19

10:06 22.05.2020 (обновлено: 10:07 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный спустя 12 дней после признаков острой респираторной инфекции, стал седьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Скончался еще один больной с коронавирусом. Мужчина 36 лет, житель Жердевского района госпитализирован на 12 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой двухсторонней пневмонии. В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть", - говорится в сообщении.
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Медзаключение подтвердило у пациента двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, вызванную CОVID-19. Болезнь, как отмечают власти, развивалась на фоне ожирения и гипертонической болезни. "Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - информируют областные власти.
Всего в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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