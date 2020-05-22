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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:05
https://ria.ru/20200522/1571820380.html
В Карелии выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_3bf79dadc8028f7bc4347eac1826a40c.jpg
РИА Новости

В Карелии выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

10:05 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Шестнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтвердилось за последние сутки в Карелии, общее число с подтвержденным диагнозом - 284 человека, сообщает региональный оперативный штаб.
"Шестнадцать новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 11 – в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в Лахденпохье, один – в Сортавале и один – в Беломорске… Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 46,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,7 раз выше и составляет 216,4 случая, по Северо-Западу – 163,2", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Карелии 284 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
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Кроме того, за сутки в Карелии девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 422 пациента, 49 человек умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ранее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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