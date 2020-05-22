В Карелии выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Шестнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтвердилось за последние сутки в Карелии, общее число с подтвержденным диагнозом - 284 человека, сообщает региональный оперативный штаб.
"Шестнадцать новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 11 – в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в Лахденпохье, один – в Сортавале и один – в Беломорске… Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 46,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,7 раз выше и составляет 216,4 случая, по Северо-Западу – 163,2", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Карелии 284 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Выздоровели 108 человек, в том числе за последние сутки 10 человек: один в Сегеже, остальные в Петрозаводске
Кроме того, за сутки в Карелии девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 422 пациента, 49 человек умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ранее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.