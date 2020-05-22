В Карелии выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

"Шестнадцать новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 11 – в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в Лахденпохье, один – в Сортавале и один – в Беломорске… Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 46,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,7 раз выше и составляет 216,4 случая, по Северо-Западу – 163,2", - говорится в сообщении.