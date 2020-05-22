В Подмосковье выздоровели еще 418 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Еще 418 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье, общее число составило 4699 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 4281 вылечившемся пациенте.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 418 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4699 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.