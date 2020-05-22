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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:10
https://ria.ru/20200522/1571820244.html
В Подмосковье выздоровели еще 418 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

В Подмосковье выздоровели еще 418 пациентов с коронавирусом

10:03 22.05.2020 (обновлено: 10:10 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Еще 418 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье, общее число составило 4699 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 4281 вылечившемся пациенте.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 418 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4699 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗМосковская область (Подмосковье)Общество
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