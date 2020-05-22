Верующим посоветовали совершить дополнительный намаз на Ураза-байрам

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В праздник Ураза-байрам следует совершить дополнительный намаз (нафиль), а после - посмотреть трансляцию из мечети, чтобы присоединиться к совместному произнесению такбира, заявил в четверг заместитель председателя совета улемов Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы у мусульман – начался 23 апреля. Завершится 30-дневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

"С учетом текущей ситуации в стране рекомендуем праздничный намаз в этом году провести только в Соборных мечетях городов с соблюдением всех мер предосторожности и участием минимального количества человек, при котором намаз будет считаться полноценным и действительным. Всем остальным мусульманам рекомендуется оставаться дома и создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи", - сказал Аляутдинов в обращении к верующим, которое размещено на сайте совета муфтиев России.

Он уточнил, что есть разные мнения о действительности намаза, совершаемого не коллективно.

"По мнению ученых ханафитского мазхаба, праздничная молитва не совершается в одиночку, так как не относится к обязательным фард-молитвам. Однако теологи шафиитского мазхаба допускали восполнение (када") праздничной молитвы для опоздавшего на нее. Это можно сделать в любое время, но лучше — в этот же день", - рассказал муфтий.

Он посоветовал мусульманам совершить дополнительный намаз (нафиль) в два или четыре ракяата в 8.30, а в 9 утра по московскому времени посмотреть трансляцию из Московской соборной мечети, "чтобы присоединиться к совместному произнесению такбира и послушать проповедь муфтия шейха Равиля Гайнутдина".

"Несмотря на то, что в этом году мы не сможем все вместе собратья в мечетях для совершения намаза, в наших силах сделать этот день особенным: посвятить время семье, больше внимания уделить детям, приготовить угощения, порадовать близких подарками, распространять поздравления и, конечно же, возносить молитвы о принятии поста и наших поклонений", - подытожил Аляутдинов.

Ранее председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что мечети ДУМ в Москве и других регионах будут зарыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) - верующим нужно запастись терпением и встретить праздник дома.