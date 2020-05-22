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2020-05-22T10:01
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В Кузбассе осудили мужчину, привязывавшего сына цепью к кровати
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РИА Новости

В Кузбассе осудили мужчину, привязывавшего сына цепью к кровати

10:01 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 22 мая - РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима жителя Кемеровского района за истязания трехлетнего сына, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
"Следствием и судом установлено, что с февраля по июнь 2019 года осужденный по незначительным поводам избивал трехлетнего сына. Так, когда мальчик без спроса убежал играть к соседям, по его возвращению домой мужчина привязал ногу ребенка цепью к кровати. Мать мальчика боялась супруга, так как он часто избивал ее, однако в правоохранительные органы она не обращалась. Об истязании ребенка в семье стало известно органам опеки и попечительства, которым при проверке условий проживания несовершеннолетнего обо всем рассказала мать ребенка", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что ребенок из семьи был изъят и передан в реабилитационный центр, материалы об его истязании переданы в следственные органы. Сейчас мальчик воспитывается матерью, со следствием 34-летний обвиняемый сотрудничал, вину признал.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", – уточняет ведомство.
Житель Кемеровского района был признан виновным в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
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