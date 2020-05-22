В Кузбассе осудили мужчину, привязывавшего сына цепью к кровати

"Следствием и судом установлено, что с февраля по июнь 2019 года осужденный по незначительным поводам избивал трехлетнего сына. Так, когда мальчик без спроса убежал играть к соседям, по его возвращению домой мужчина привязал ногу ребенка цепью к кровати. Мать мальчика боялась супруга, так как он часто избивал ее, однако в правоохранительные органы она не обращалась. Об истязании ребенка в семье стало известно органам опеки и попечительства, которым при проверке условий проживания несовершеннолетнего обо всем рассказала мать ребенка", – говорится в сообщении.