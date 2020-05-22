Власти Токио обнародовали план выхода из самоизоляции

"Число заражений сокращается, мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни. Нам нужно совместить предотвращение заражений и экономическую деятельность. Мы должны укрепить "новую повседневную жизнь". Для преодоления коронавируса мы разработали "дорожную карту", - сказала губернатор.

План Токио состоит из пяти главных направлений: еще в рамках режима ЧС необходимо придерживаться самоизоляции и сократить распространение заражений; отслеживая ситуацию, добиться гармоничного совмещения этого с развитием экономической деятельности; как только возникнет угроза роста заражений, будет задействована система оповещения; если же избежать распространения инфекции не получится, будет вновь введен режим самоограничений.