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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:59
https://ria.ru/20200522/1571820046.html
Власти Токио обнародовали план выхода из самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703634_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_e8daedfa7068612d13ed621b2ba5b931.jpg
РИА Новости

Власти Токио обнародовали план выхода из самоизоляции

09:59 22.05.2020
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© РИА Новости / Ксения НакаЦентр Токио
Центр Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Центр Токио . Архивное фото
ТОКИО, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ на пресс-конференции в пятницу представила пятиступенчатую "дорожную карту" перехода к "новой повседневности" после отмены режима чрезвычайного положения.
"Число заражений сокращается, мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни. Нам нужно совместить предотвращение заражений и экономическую деятельность. Мы должны укрепить "новую повседневную жизнь". Для преодоления коронавируса мы разработали "дорожную карту", - сказала губернатор.
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План Токио состоит из пяти главных направлений: еще в рамках режима ЧС необходимо придерживаться самоизоляции и сократить распространение заражений; отслеживая ситуацию, добиться гармоничного совмещения этого с развитием экономической деятельности; как только возникнет угроза роста заражений, будет задействована система оповещения; если же избежать распространения инфекции не получится, будет вновь введен режим самоограничений.
Как ожидается, в понедельник эксперты рассмотрят вопрос о возможности выхода Токио и еще 4 префектур из режима чрезвычайной ситуации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэТокиоВ мире
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