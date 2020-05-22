В Тамбовской области подтвердили COVID-19 у трехмесячной девочки

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Девочка в возрасте трех месяцев и еще восемь детей оказались среди 83 пациентов, у которых в Девочка в возрасте трех месяцев и еще восемь детей оказались среди 83 пациентов, у которых в Тамбовской области за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает администрация региона.

"Сегодня 83 новых случая. Из них: 28 мужчин, 46 женщин, 9 детей (девочки 3 месяцев, 3, 9, 9, 12 лет, мальчики 2, 6, 8, 12 лет). Возраст взрослых от 20 до 88 лет. Двое прибыли из других регионов, 81 контактный с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели.

На данный момент госпитализированы 516 человек, у 345 диагноз подтвержден, у 11 диагноз отрицательный, у 160 анализы в работе, из госпитализированных у 212 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3351 (из них подтверждённых случаев - 1260, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5314. Выписано из больниц – 664. Всего обследованных лиц - 9845", - говорится в сообщении.