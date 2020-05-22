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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:46
https://ria.ru/20200522/1571819672.html
В Тамбовской области подтвердили COVID-19 у трехмесячной девочки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798658_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_33297df4da8dce97dff36607a03c1895.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области подтвердили COVID-19 у трехмесячной девочки

09:46 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Девочка в возрасте трех месяцев и еще восемь детей оказались среди 83 пациентов, у которых в Тамбовской области за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает администрация региона.
"Сегодня 83 новых случая. Из них: 28 мужчин, 46 женщин, 9 детей (девочки 3 месяцев, 3, 9, 9, 12 лет, мальчики 2, 6, 8, 12 лет). Возраст взрослых от 20 до 88 лет. Двое прибыли из других регионов, 81 контактный с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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Таким образом, всего в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели.
На данный момент госпитализированы 516 человек, у 345 диагноз подтвержден, у 11 диагноз отрицательный, у 160 анализы в работе, из госпитализированных у 212 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3351 (из них подтверждённых случаев - 1260, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5314. Выписано из больниц – 664. Всего обследованных лиц - 9845", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
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