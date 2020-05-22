Минпросвещения запустило горячую линию по организации детского отдыха

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ запустило ресурсный центр, посвященный организации детского отдыха в 2020 году, сообщается на сайте ведомства.
"Ресурсный центр обеспечивает взаимодействие уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации с организаторами детского отдыха, педагогическими вузами, родителями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр собирает актуальную информацию в сфере организации детского отдыха по всем регионам, может дать ответы на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2020 года: от особенностей перевозки детей в каждом регионе до оформления путёвок во всероссийские детские центры.
Телефон горячей линии: 8-800-444-35-38. Электронная почта центра: leto2020@turcentrrf.ru.