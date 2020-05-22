Минпросвещения запустило горячую линию по организации детского отдыха

Отмечается, что центр собирает актуальную информацию в сфере организации детского отдыха по всем регионам, может дать ответы на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2020 года: от особенностей перевозки детей в каждом регионе до оформления путёвок во всероссийские детские центры.