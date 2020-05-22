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2020-05-22T09:45
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В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

09:45 22.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - 33 единицы", - добавил представитель.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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