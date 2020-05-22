Под Волгоградом пьяная сиделка избила и задушила 85-летнюю подопечную

По информации ведомства, 20 мая в доме в поселке Елань было обнаружено тело 85-летней женщины, которую, по данным экспертизы, задушили, а также у пенсионерки были сломаны ребра. По подозрению в ее убийстве задержали 51-летнюю местную жительницу, которую родственники наняли для ухода за старушкой.