Под Волгоградом пьяная сиделка избила и задушила 85-летнюю подопечную

ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Сиделку в Волгоградской области подозревают в том, что она в состоянии алкогольного опьянения избила и задушила 85-летнюю женщину, за которой ухаживала, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, 20 мая в доме в поселке Елань было обнаружено тело 85-летней женщины, которую, по данным экспертизы, задушили, а также у пенсионерки были сломаны ребра. По подозрению в ее убийстве задержали 51-летнюю местную жительницу, которую родственники наняли для ухода за старушкой.
"Вечером 19 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, соцработник избила ногами лежачую пенсионерку, а затем задушила её", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подозреваемая сама вызвала полицию и пыталась представить смерть своей подопечной как гибель от несчастного случая.
По информации СК, сиделка задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье "убийство".