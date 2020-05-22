В Уфе четверо подростков угнали маршрутку и попали в ДТП

УФА, 22 мая - РИА Новости. Восьмиклассник угнал в Уфе припаркованный маршрутный автобус, покатал друзей по городу, а попав в аварию с грузовиком, сбежал с места происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Пекинская в Уфе.
"С наступлением потепления четверо подростков решили прогуляться по городу. Они заметили припаркованный автомобиль "Газель". Открытые окна машины привлекли внимание подростков.
"Самый младший из ребят, 15-летний мальчик, легко смог попасть в салон автомобиля через окно. Не обнаружив в машине ничего ценного, дети решили прокатиться по городу. За руль пассажирской "Газели" сел ученик восьмого класса, поскольку он был знаком с тем, как управлять автомобилем", - сообщает башкирская полиция.
Ведомство информирует, что катание на микроавтобусе закончилось аварией. "Газель" под управлением 15-летнего подростка попала в ДТП, столкнувшись с грузовым автомобилем. Испуганные подростки бросили машину на месте и скрылись. Позже полиция разыскала угонщика и доставила в отделение.
"В настоящее время по данному факту принимается процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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