В Уфе четверо подростков угнали маршрутку и попали в ДТП

"Самый младший из ребят, 15-летний мальчик, легко смог попасть в салон автомобиля через окно. Не обнаружив в машине ничего ценного, дети решили прокатиться по городу. За руль пассажирской "Газели" сел ученик восьмого класса, поскольку он был знаком с тем, как управлять автомобилем", - сообщает башкирская полиция.