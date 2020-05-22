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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:40
https://ria.ru/20200522/1571819406.html
СМИ: Nissan Motor планирует сократить более 20 тысяч сотрудников
https://cdn24.img.ria.ru/images/137971/88/1379718891_0:0:2800:1576_1036x0_80_0_0_56076e01aa8051df31dab8406e816769.jpg
РИА Новости

СМИ: Nissan Motor планирует сократить более 20 тысяч сотрудников

09:40 22.05.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Nissan
Логотип компании Nissan
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Nissan. Архивное фото
ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Один из крупнейших автопроизводителей Японии Nissan Motor Co планирует сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру, в основном в Европе и странах с переходной экономикой, в рамках плана реструктуризации, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании.
По данным агентства, определенные изменения могут также коснуться и японского рынка, однако источники не уточнили, идет ли речь о точках продажи автомобилей или же о производственных мощностях.
Деталей о том, в каких именно странах намечены сокращения, также нет. Основной причиной называется падение продаж на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Nissan MotorЕвропаЯпонияЭкономика
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