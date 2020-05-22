СМИ: Nissan Motor планирует сократить более 20 тысяч сотрудников

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Один из крупнейших автопроизводителей Японии Nissan Motor Co планирует сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру, в основном в Европе и странах с переходной экономикой, в рамках плана реструктуризации, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании.
По данным агентства, определенные изменения могут также коснуться и японского рынка, однако источники не уточнили, идет ли речь о точках продажи автомобилей или же о производственных мощностях.
Деталей о том, в каких именно странах намечены сокращения, также нет. Основной причиной называется падение продаж на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф