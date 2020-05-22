Саратовские власти рассказали о новых больных COVID-19

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Среди 84 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области около трети болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2223, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 22 мая в регионе зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, 12 прибывших с других территорий, 41 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 27, с признаками ОРВИ - 36, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших есть пятеро детей. Из числа новых случаев COVID-19 в Саратове выявили 23, еще 12 - в Александрово-Гайском, по семь - в Энгельсском и Краснокутском, по шесть - в Самойловском и Петровском, пять - в Пугачевском, четыре - в Балаковском, по три - в Вольском и Озинском, по два - в Ртищевском и Ивантеевском, по одному - в Балашовском, Советском, Красноармейском и Аркадакском районах области.
По данным штаба, из 2223 заболевших коронавирусом в Саратовской области выздоровели уже 699 человек, в том числе 60 - за последние сутки.
К 21 мая коронавирус в области унес жизни 16 пациентов.
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