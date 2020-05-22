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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:36
https://ria.ru/20200522/1571819302.html
Саратовские власти рассказали о новых больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_33d503e14b6431c5db65982ff85c76bf.jpg
РИА Новости

Саратовские власти рассказали о новых больных COVID-19

09:36 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Среди 84 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области около трети болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2223, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 22 мая в регионе зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, 12 прибывших с других территорий, 41 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 27, с признаками ОРВИ - 36, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что среди новых заболевших есть пятеро детей. Из числа новых случаев COVID-19 в Саратове выявили 23, еще 12 - в Александрово-Гайском, по семь - в Энгельсском и Краснокутском, по шесть - в Самойловском и Петровском, пять - в Пугачевском, четыре - в Балаковском, по три - в Вольском и Озинском, по два - в Ртищевском и Ивантеевском, по одному - в Балашовском, Советском, Красноармейском и Аркадакском районах области.
По данным штаба, из 2223 заболевших коронавирусом в Саратовской области выздоровели уже 699 человек, в том числе 60 - за последние сутки.
К 21 мая коронавирус в области унес жизни 16 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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