Саратовские власти рассказали о новых больных COVID-19

"На 9.00 (8.00 мск) 22 мая в регионе зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 31 контактное лицо, 12 прибывших с других территорий, 41 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 27, с признаками ОРВИ - 36, с бессимптомным течением - 21", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.