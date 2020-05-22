В Приморье рыбаки с начала года увеличили вылов кальмара почти в 10 раз

"Объемы вылова увеличены почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом… По состоянию на 15 мая приморские рыбаки выловили более 16,2 тысячи тонн кальмара. Хорошая организация промысла в Северо-Курильской подзоне и погодные условия позволяют нашим рыбакам добывать до 500 тонн кальмара в сутки", - говорится в сообщении.