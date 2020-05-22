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2020-05-22T09:41
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В Приморье рыбаки с начала года увеличили вылов кальмара почти в 10 раз
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РИА Новости

В Приморье рыбаки с начала года увеличили вылов кальмара почти в 10 раз

09:33 22.05.2020 (обновлено: 09:41 22.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРаботницы в цехе по производству консервов из кальмара в Приморском крае
Работницы в цехе по производству консервов из кальмара в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Рыбаки Приморья с начала года увеличили вылов кальмара почти в 10 раз – до более чем 16,2 тысячи тонн, сообщает правительство региона.
"Объемы вылова увеличены почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом… По состоянию на 15 мая приморские рыбаки выловили более 16,2 тысячи тонн кальмара. Хорошая организация промысла в Северо-Курильской подзоне и погодные условия позволяют нашим рыбакам добывать до 500 тонн кальмара в сутки", - говорится в сообщении.
Значительная часть этой продукции отправляется на экспорт.
В 2019 году приморские рыбаки выловили свыше 26 тысяч тонн кальмара.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
Краболов Русь
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