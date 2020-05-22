В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что в настоящий момент в крае десять смертельных случаев 10, в семи из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся патологоанатомические исследования, в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.

"Как отметили в Минздраве Алтайского края, все умершие с COVID имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени и только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти", - сообщает штаб.

Всего в регионе выздоровели – 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека. Тяжелых больных – 30, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 13. На 22 мая в регионе на коронавирусную инфекцию обследованы 67 059 человек.