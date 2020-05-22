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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:28
https://ria.ru/20200522/1571818875.html
В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

09:28 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, один человек скончался, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.
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Власти констатируют, что в настоящий момент в крае десять смертельных случаев 10, в семи из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся патологоанатомические исследования, в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.
"Как отметили в Минздраве Алтайского края, все умершие с COVID имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени и только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти", - сообщает штаб.
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Из 74 новых случаев в Барнауле – 61 человек, Славгороде – 5, Тюменцевском районе – 2, Павловске, Бийске, Бийском районе, Советском районе, Новоалтайске и Тальменском районе - по одному. Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле.
Всего в регионе выздоровели – 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека. Тяжелых больных – 30, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 13. На 22 мая в регионе на коронавирусную инфекцию обследованы 67 059 человек.
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