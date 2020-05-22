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2020-05-22T09:36
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Оппозиция Новой Зеландии выбрала нового лидера
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РИА Новости

Оппозиция Новой Зеландии выбрала нового лидера

09:28 22.05.2020 (обновлено: 09:36 22.05.2020)
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© AP Photo / Nick PerryЧлен парламента Новой Зеландии Тодд Мюллер
Член парламента Новой Зеландии Тодд Мюллер
© AP Photo / Nick Perry
Член парламента Новой Зеландии Тодд Мюллер
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Оппозиция Новой Зеландии выбрала нового лидера, на всеобщие выборы 19 сентября Национальную партию поведет малоизвестный политик Тодд Мюллер, который специализировался на киви, сообщает газета New Zealand Herald.
Мюллер сменил во главе партии Саймона Бриджеса. Голосование происходило в пятницу утром на экстренном заседании парламентской фракции правоцентристов. Перевыборы лидера Национальной партии происходили на фоне роста популярности действующего премьер-министра лейбористки Джасинды Ардерн и соответственно падения рейтинга ее главных политических противников.
Мюллер уже заявил, что по итогам сентябрьских выборов рассчитывает занять место премьера. По его словам, "сделать шаг вперед", чтобы восстановить страну после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, может только Национальная партия.
Новый лидер оппозиции никогда не занимал видных политических постов и малоизвестен в стране. До избрания в парламент он работал в ряде агропромышленных предприятий, специализирующихся, в основном, на выращивании фруктов киви, сообщает радио RNZ.
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Тодд МюллерДжасинда АрдернНовая ЗеландияВ мире
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